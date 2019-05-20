دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تكشف رسمياً عن هاتف Redmi Note 7S بسعر يبدأ من 158 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي رسمياً عن هاتف Redmi Note 7S، الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 660، مع شاشة بحجم 6.3 إنش، وسعر يبدأ من 158 دولار.

قدمت شركة شاومي اليوم أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية Redmi Note 7S الذي ينطلق إلى سوق الهواتف المتوسطة مع مستشعر ISOCELL Bright GM1 من سامسونج بدقة 48 ميجا بيكسل يأتي مع فتحة عدسات f/1.8، والذي يتميز بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثانوي في الكاميرة الخلفية بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait كما يأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

بينما يضم هاتف Redmi Note 7S كاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 13 ميجا بيكسل، والتي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في نمط التجميل وportrait، إلى جانب دعم تقنية الذكاء الإصطناعي في تقنية التعرف على الوجه.

كما يتميز هاتف Redmi Note 7S بحجم شاشة 6.3 إنش تدعم جودة عرض Full HD بلس مع دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما تصل سماكة الإطارات في الشاشة إلى 1.95 مم، وتشغل الشاشة نسبة 81.37% من إطار الهاتف.

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أيضاً يأتي الهاتف بتصميم Aura مع طبقة زجاجية بتصميم منحني 2.5D في الجهة الخلفية، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، إلى جانب غلاف من P2i نانو تعمل على حماية الهاتف من قطرات الماء، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

هاتف Redmi Note 7S يضم بطارية مميزة بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0 مع شاحن بقدرة 18W، إلا أنه يتوفر بشكل منفصل بينما يأتي محتوى الصندوق مع شاحن بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يختلف نموذجي الهاتف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، حيث تطلق شاومي الهاتف للبيع بدءاً من 23 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تكشف رسمياً عن هاتف Redmi Note 7S بسعر يبدأ من 158 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.