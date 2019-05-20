شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. شبكة المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء البحرين إنفوجراف، عن شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى يدار أغلبها من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد. يذكر أن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بالبحرين، كشف عن وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى. Advertisements وقال مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادى والإلكتروني، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

انفوجراف البحرين

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