واشنطن: لم يصب أي أمريكي في هجوم المنطقة الخضراء وسط العراق

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، عدم إصابة أي عنصر أمريكي في الهجوم الذي وقع وسط العاصمة العراقية بغداد.

© Sputnik . Vladimir Pesnya

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، في بيان، أن واشنطن علمت بالتفجير الذي حصل في المنطقة الخضراء ببغداد، والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية ومقار الحكومة والبرلمان.

وأضاف أوربان أن الاستهداف الصاروخي لم يلحق الأذى بأي عنصر أمريكي موجود في المنطقة، أو لأي فرد من أفراد التحالف.

ووقع انفجار، أمس الأحد، وسط بغداد، بينما أطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بسبب سقوط صاروخ عليها"، بينما عثر لاحقا، على منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

Advertisements

وتوجد في المنطقة الخضراء مبان حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات.

وكانت السلطات الأمريكية قد أخلت، الأسبوع الماضي، الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية في أربيل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها أرسلت قوات إضافية للمنطقة لمواجهة ما وصفتها بتهديدات واضحة من إيران وفصائل تدعمها بالعراق ضد المصالح الأمريكية، بينما تقول وأمريكا إنهما لا تريدان الحرب وذلك مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.