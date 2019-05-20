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وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، عدم إصابة أي عنصر أمريكي في الهجوم الذي وقع وسط العاصمة العراقية بغداد.
© Sputnik . Vladimir Pesnya
وأضاف أوربان أن الاستهداف الصاروخي لم يلحق الأذى بأي عنصر أمريكي موجود في المنطقة، أو لأي فرد من أفراد التحالف.
ووقع انفجار، أمس الأحد، وسط بغداد، بينما أطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بسبب سقوط صاروخ عليها"، بينما عثر لاحقا، على منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.
وتوجد في المنطقة الخضراء مبان حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات.
وكانت السلطات الأمريكية قد أخلت، الأسبوع الماضي، الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية في أربيل.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها أرسلت قوات إضافية للمنطقة لمواجهة ما وصفتها بتهديدات واضحة من إيران وفصائل تدعمها بالعراق ضد المصالح الأمريكية، بينما تقول وأمريكا إنهما لا تريدان الحرب وذلك مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لم يصب أي أمريكي في هجوم المنطقة الخضراء وسط العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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