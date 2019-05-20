وزير التربية: وفاة طالبين كويتيين في حادث مروري في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس الكويت - 19 - 5 (كونا) -— أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي اليوم الاحد وفاة طالبين كويتيين اثر حادث مروري في المملكة الاردنية الهاشمية.

ونعى الوزير العازمي في تصريح صحفي الفقيدين الطالبين عبدالله حيدر وعدنان الشولي اللذان وافتهما المنية اثر الحادث مشيرا الى ان وزارة التعليم العالي تلقت ببالغ الحزن والاسى امس نبأ وفاة الفقيدين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

واكد العازمي ان الملحق الثقافي على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمتابعة الاجراءات اللازمة من الجانبين الاردني والكويتي كما ان وزارة التعليم العالي تتابع عن كثب كافة المستجدات.

وأضاف بالقول "واذ يؤسفنا تلقي النبأ نؤكد على حرصنا على متابعة اي طارئ يحدث مع ابناءنا الطلبة من خلال رؤساء المكاتب الثقافية".

‏‎وبين ان الوزارة وعبر المكتب الثقافي تابعت اتمام الاجراءات اللازمة لنقل جثماني الفقيدان مؤكدا حرص الوزارة على سلامة ابناءها الطلبة.

‏ودعا كافة الطلبة الدارسين في الخارج الى توخي الحذر اثناء القيادة مبينا ان المكاتب الثقافية في كافة دول الابتعاث لاتدخر جهدا تجاه تسهيل الاجراءات اللازمة في اي طارئ يتعرض له ابناءه الطلبة مع الجهات المعنية. (النهاية) ا س ع / ا ع س

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من Sky News Arabia