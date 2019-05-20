شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخين باليستيين باتجاه مكة وجدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة .
وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت بحسب الفيديوهات المتداولة من تدمير الصاروخين الباليستيين.
يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، حيث كان آخرها فى يوليو 2017.
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