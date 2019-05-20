شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: لم يتم التشاور معنا بشأن مؤتمر تعقده أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اليوم الاثنين إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة فى البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مخاطبا الصحفيين "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت" في إشارة إلى المؤتمر الذي أعلنته واشنطن أمس الأحد.