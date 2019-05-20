الطائرات الورقية تحلق بجوار جبال الألب النمساوية

باتت الطائرات الورقية موضع مسابقة عالمية نظمت نهاية الأسبوع الحالي في النمسا، احتفاء بأنها مراعية للبيئة وزهيدة الكلفة وصامتة، وفقا للعين الإخبارية.

وخلال المسابقة، يحول المشاركون في هذه البطولة الدولية ورقة بيضاء بحجم "إيه 4" إلى طائرات مطاردة ومحلقة بجناحين عريضين، تنفذ حركات بهلوانية، وشارك بالمسابقة التي اختتمت، السبت، في سالسبورج، نحو 180 شخصاً من حول العالم.

واختير هؤلاء خلال تصفيات أجريت في 58 بلداً، وتم تسجيل الكثير منهم "صدفة" بهدف الاستمتاع بوقتهم، في الحدث الذي نظمته إحدى شركات المياه الغازية.

ويقول جوناتان ميروكور (24 عاماً) الذي مثل فرنسا في فئة "المسافة الطويلة" التي تقوم على إلقاء الطائرة الورقية لأبعد مسافة ممكنة: "المستوى لافت جداً.. ثمة مشاركون يرمون طائرتهم مسافة 50 متراً".

وتأهل الطالب في مونبولييه وأصله من تاهيتي إلى المرحلة النهائية برمية قطعت 35 متراً فقط، لذا ساورته الشكوك حول التقنية التي يعتمدها وتقوم على عدم الركض قبل الرمي ليؤمن استقرار الطائرة.

ولكل فريق تقنياته الخاصة في طي الورقة أو لف المعصم لدى رمي الطائرة، إلا أن المخضرمين في هذا المجال لا يتوانون عن الإدلاء بالنصح إلى المبتدئين في أجواء أقرب إلى مخيم عطلة صيفية منه إلى مسابقة عالمية.

وتوج الأمريكي راين تاركاروتو من لوس أنجلوس بطلاً لعام 2012 في فئة "البهلوانيات"، بعد أن وفرت له خبرته هدوءاً ينقص ربما المبتدئين في هذا المجال، وهو يشارك للمرة الثالثة في هذه المسابقة التي تنظم كل 3 سنوات.

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ويؤكد الرجل البالغ 29 عاماً الشغوف بفن الأوريجامي الياباني لطي الورق، بجدية تامة: "يجب التكيف مع ظروف كل مسابقة من نوعية الورق إلى وزنه وحرارة الجو والرطوبة".

ويبدي إيمي شينيشي الياباني البالغ 54 عاماً الثقة نفسها، وهو أكبر المشاركين سناً فيما البقية من الطلاب الذكور خصوصاً، كما أنه من أكثر المشاركين جدية ويعكف على طي الطائرة بطريقة معقدة بهدف جعلها تحلق أطول فترة ممكنة.

ومسابقة "البهلوانيات" تسمح بتنفيذ أكبر حس ابتكاري مع تصميمات مختلفة، شرط أن تقتصر على الورقة والصمغ والمقص، وقد أثار إندونيسي الفضول بورقتين على شكل مروحة تطير بأناقة.

ويوضح مشارك جزائري كان يحمي ذراعه وكتفه لتجنب الأوجاع العضلية: "بالنسبة لمسابقة المسافة الطويلة يصمم الجميع الطائرة نفسها على شكل سهم مشيق".

وفاز في مسابقة "المسافة الطويلة" الأمريكي جايك هاردي مع رمي الطائرة لمسافة 56,61 متر، وفي مسابقة عام 2015 كانت أطول رمية 52,22 متر.

وتصنع كل الطائرات في موقع المسابقة في مرآب عند أقدام جبال الألب النمساوية، قرب مدرجات مطار سالسبورج.