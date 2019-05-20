إعلام: أول صور للهجوم الجوي على السعودية

وقالت القناة القطرية إن "الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية تظهر الضرر الذي لحق بمحطة ضخ النفط رقم 8 التابعة للشركة السعودية".

وذكرت القناة أن "الصور الملتقطة بعد يوم واحد من الهجوم، توضح الأضرار التي لحقت بالمحطة رقم 8 في خط الأنابيب "شرق غرب"، مؤكدة أن هذا الخط هو الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

كما تظهر الصور كسرا في أنبوب النفط بطول أربعة أمتار، وتسربا نفطيا غطى مساحة ألف متر مربع في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف الأنبوب "مباشرة وبدقة"، وذلك حسب القناة.

​صور لـ"الجزيرة" تظهر حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة "#أرامكو" #السعودية بعد استهدافها من قبل طائرات مسيرة يمنية الثلاثاء الماضي ✊

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