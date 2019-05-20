شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى البحرين.. وتوقعات بسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الاثنين، سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.

الرياح : شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل الى 30 عقدة احيانا، وتحذر الارصاد من هبات شديدة السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

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ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2إلى 4 أقدام فى عرض البحر ويصل الى 7 اقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 35 درجة مئوية.. والصغرى: 25 درجة مئوية.