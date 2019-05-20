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جدة
يواصل فريق نبضة التطوعي التابع لإدارة العمل التطوعي ممثلاً في طلاب كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز برنامجهم التطوعي بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر في خدمة المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك ..
حيث بلغ عدد المتطوعين من جامعة الملك عبدالعزيز 40 طالبًا، بمتوسط 100 ساعة لكل متطوع؛ ليصبح إجمالي عدد الساعات التطوعية المتوقعة خلال هذا الموسم 4000 ساعة لكافة المتطوعين، وبمتوسط عدد حالات يومية 120 حالة من خلال 20 فرقة متطوعة من مختلف الكليات الصحية المشاركة في خدمة المعتمرين..
ومن جهته زار مدير إدارة العمل التطوعي بجامعة الملك عبدالعزيز؛ الأستاذ/ متعب المالكي وثمَّن الجهود التي يبذلها المتطوعين من جامعة الملك عبدالعزيز لخدمة المعتمرين والزوّار، وأكد بأن معالي مدير الجامعة يدعم ويشجع هذه المشاريع التطوعية ..
ومن جهة أخرى تم تصوير التجهيزات والتنسيقات وبعض اللقاءات القصيرة عن طريق السناب الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الأستاذ/ ماجد الثبيتي .
كانت هذه تفاصيل خبر متطوعو الهلال الأحمر من جامعة الملك عبدالعزيز يواصلون مسيرتهم نحو خدمة قاصدي البيت الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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