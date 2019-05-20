شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الجو فى الإمارات.. طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما تتكون خلاله السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد وسقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض الثلاثاء، قبل أن تعاود الارتفاع الخميس، فى حين تنشط الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - أن طقس اليوم " الاثنين " سيكون غائما بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا على مناطق متفرقة خاصة نهارا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س مع السحب فيما يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة مع السحب فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الثلاثاء " غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا خاصة على بعض المناطق الداخلية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على اليابسة خاصة مع السحب، فيما يكون البحر متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسطا إلى مضطرب فى بحر عمان.

أما طقس " الأربعاء " فسيكون غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على اليابسة خاصة مع السحب، فيما يكون البحر متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

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وتشهد الدولة يوم " الخميس " طقسا رطبا صباحا يصبح غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، مع ارتفاع فى درجات الحرارة على المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على اليابسة، فيما يكون البحر متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان يضطرب أحيانا نهارا.

أما طقس يوم " الجمعة " فسيكون صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على اليابسة، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.