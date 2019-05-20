شكرا لقرائتكم خبر عن العام الماضي.. إقبال عالٍ من المواطنين على الاستثمار في نشاط تجاري غير متوقع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت السجلات التجارية لنشاط الحلاقة الرجالية زيادة بنسبة 64% خلال العام 2018 حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (4584) سجلاً، مقابل (2780) سجلاً صدر في عام 2017، كما حققت السجلات التجارية لنشاط صالونات التجميل زيادة بنسبة 8% خلال العام 2018 حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (1455) سجلاً، مقابل (1341) سجلاً صدر في عام 2017.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الحلاقة الرجالية خلال العام 2018 بواقع (962) سجلاً، تلتها المنطقة الشرقية التي أصدر فيها (800) سجل، ثم منطقة الرياض بواقع (799) سجلاً تجارياً صدر لنشاط الحلاقة الرجالية، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الحلاقة الرجالية (22729) سجلاً.

Advertisements

بينما تصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط صالونات التجميل خلال العام 2018 بواقع (500) سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها (304) سجلات، ثم المنطقة الشرقية بواقع (179) سجلاً صدر لنشاط صالونات التجميل، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط صالونات التجميل (5890) سجلاً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عددٍ من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة (مراس).

وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”.