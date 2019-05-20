شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. آلات صنع القهوة تمكن «الهاكرز» من سرقة بياناتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر خبراء التقنية من خطورة سرقة هويات المستخدمين وبياناتهم المصرفية ومعلوماتهم المهمة، وذلك من خلال أجهزة التلفزيون الذكية، وحتى آلات صنع القهوة.

ووفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية عن الرئيس التنفيذي لشركة أمن المعلومات “أفاست” فينس ستكلر؛ فإن الاتصال بين الأجهزة والهواتف التي تصدر عنها الأوامر ليس آمنا دائماً؛ إذ يستطيع “الهاكرز” اختراق تلك الشبكات والوصول للبيانات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

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وخلال قمة “فيفا تك” التي انعقدت في باريس، أوضح ستكلر: “في حال اختراق الشبكة سيكون باستطاعة القراصنة وضع أيديهم على بيانات البطاقات المصرفية”.

وتابع ستكلر أن أجهزة صناعة القهوة تعد ضعيفة من ناحية المقاومة أمام الهجمات الإلكترونية كونها لا تدعم مزايا حماية جيدة”.

وأعرب الخبير الأمني عن قلقه من تنامي فرص هجمات “الهاكرز” المستقبلية على تلك الأجهزة، في حال لم تتخذ الشركات المصنعة لها خطوات لمجابهة تحركاتهم.