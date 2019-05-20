تكريم جابر نغموش وسميرة أحمد لعطائهما الفني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

برعاية وحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، كرمت مؤسسة ظبيان للإنتاج الفني، مساء أمس الأول، في فندق دوست تاني أبوظبي، النجم الإماراتي جابر نغموش والفنانة الإماراتية القديرة سميرة أحمد لعطائهما الفني، وفريق مسلسل «ص. ب 1003». كما تم تكريم الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام».

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وقال الفنان والمنتج سلطان النيادي: «مرت 12 سنة على تأسيس ظبيان للإنتاج الفني، وقدمنا خلالها العديد من الأعمال التي تناقش هموم وقضايا المواطن الإماراتي والعربي، ورسمنا البسمة والفكرة في آن واحد، وبإيماننا المطلق بتقديم الكوميديا النظيفة البعيدة عن التهريج والإسفاف، وأيضاً الأعمال التي تناقش مراحل مختلفة ومهمة من تاريخ الإمارات، نفخر بأن لنا رصيداً في مكتبة تلفزيون أبوظبي من الأعمال التي حققت نجاحات ونالت جوائز».

وأكد أنه يجب الاهتمام بالعنصر الأول في هذا المجال، وهو الممثل صانع الدراما الأول الذي لا يكتمل المشهد بدونه، ويسعدنا تكريم الفنانين القديرين جابر نغموش و سميرة أحمد، اللذين أثريا الحركة الفنية، وقدما أعمالاً متميزة طوال مشوارهما الفني.

وعبر جابر نغموش، عن سعادته بالتكريم وتقدير الفنانين وعطائهم. وقالت سميرة أحمد: «أحب وأحترم جمهوري كثيراً، وأعمل منتج منفذ وأتعاون مع مؤسسات ووزارات في أعمال توعوية تبث عبر الإذاعات، وغيرها من الأعمال التي تهتم برعاية النساء والأطفال وأعمال تشجع الشباب في القطاع الخاص، إضافة إلى أعمال لمؤسسة التنمية الأسرية بالشارقة تتعلق بدعم العلاقات الأسرية وتتناول قضايا الطلاق».