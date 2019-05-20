"أفاد" التركية توزع 800 سلة غذائية في عدن اليمنية

عدن (اليمن) / شكري حسين / الخليج 365



وزعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، 800 سلة غذائية على الأسر النازحة في محافظة عدن، جنوبي البلاد، في إطار مشروع ينفذ بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة بالبلاد.



وشارك في عملية التوزيع، التي جرت في مديرتي "المعلا ودار سعد" رئيس وفد "آفاد"؛ برهان أصلان، ومنسق وكالة التعاون والتنسيق الدولي "تيكا" في اليمن عبدالله صاري.



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وقال أصلان، للأناضول، إنه جرى توزيع 800 سلة غذائية على النازحين من محافظتي الحديدة وتعز إلى محافظة عدن، ضمن مشروع "آفاد" لتوزيع 18 ألف سلة غذائية في 3 محافظات هي عدن (جنوب) ومأرب (شرق) وتعز (جنوب غرب).



وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها "آفاد" في مساعدة النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

وتنفذ جهات تركية، حكومية وغير حكومية، مشروعات خدمية وإغاثية في اليمن، لتخفيف تداعيات حرب، مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.