شكرا لقرائتكم مصر: جرحى بتفجير استهدف حافلة سياح قرب الاهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 22:58

أصيب 17 شخصاً على الأقل، بينهم سيّاح من جنوب أفريقيا ومصريون، في تفجير استهدف اليوم الأحد حافلة سياحية قرب الاهرامات في القاهرة، بحسب مصادر أمنية وطبية. وقالت المصادر إن الحافلة كانت تقل سياحاً من جنوب أفريقيا، وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الاهرامات في الجيزة.



وأكد مصدر أمني أن "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فرداً من جنوب أفريقيا وسيارة خاصة يستقلها 4 مواطنين مصريين". وأضاف: "أصيب بعضهم بخدوش نتيجه تهشم زجاج السيارات، وأجريت لهم الإسعافات الأولية".

وبحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الانفجار الى تهشم زجاج العديد من نوافذ الحافلة. وهذا هو الاعتداء الأول الذي يستهدف سياحاً في مصر منذ بداية العام الحالي.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قُتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين مع مرشدهم السياحي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في منطقة الجيزة قرب الأهرامات. وكان ذلك أول اعتداء ضد سياح في مصر منذ تموز (يوليو) 2017.