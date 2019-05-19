شكرا لقرائتكم خبر عن توطين وظائف مساعد الطيار بالكامل في «الخطوط السعودية» قبل هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت شركة الخطوط السعودية أن ما يتم تنفيذه حالياً من برامج تدريب وتأهيل الطيارين داخل وخارج المملكة سيمكن الخطوط السعودية من توطين كافة وظائف “مساعد طيار”، على جميع طائرات أسطولها، بما فيها الطائرات عريضة البدن بالكامل قبل نهاية العام المقبل.

وقال المهندس، صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية، في بيانٍ صدر عن الخطوط السعودية، إن هذه الفترة ستشهد رفع توطين وظائف الطيارين بنسبة غير مسبوقة.

وكانت الخطوط السعودية قد أنهت إجراءات القبول النهائية لابتعاث أكثر من 400 متقدم لبرنامج الطيارين بعد أن اجتازوا اختبارات القبول الأولية للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم، ضمن برنامج “وظيفتك بعثتك”.

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ويتلقى حالياً 476 طالباً تعليمهم في أفضل الجامعات وأكاديميات ومعاهد الطيران بالولايات المتحدة، كما أتم 254 متدرب طيران المرحلة التعليمية في هذه الأكاديميات والمعاهد بنجاح، وعادوا إلى المملكة لخوض مرحلة التدريب النهائي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة.

كما أتمت الخطوط السعودية خلال العام الماضي تأهيل 159 خريج طيران، منهم 94 متدرباً من الدارسين على حسابهم الخاص، و65 متدرباً من مبتعثي المؤسسة قبل انطلاق برنامج وظيفتك بعثتك، وتم تعيينهم على وظائف مساعد طيار بشركة الخطوط السعودية.

فيما تم خلال الربع الأول من العام الحالي تأهيل 52 طياراً ومساعد طيار وبدؤوا عملهم على أسطول السعودية، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تأهيل وتعيين 527 طياراً جديداً ومساعد طيار سعوديين.

وأشار إلى ارتفاع عدد الطيارين والملاحين في الخطوط السعودية خلال السنوات الأربع الماضية بأكثر من 30%، ليمثلوا حالياً ما نسبته 25% من إجمالي عدد موظفي المؤسسة ومجموعة شركاتها.