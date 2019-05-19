ما يفعله محمد بن سلمان في 130 مسجدا في أنحاء السعودية

ووجه محمد بن سلمان بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لثلاثة مساجد تاريخية في حائل يتم تطويرها في إطار المشروع.، ويشمل مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، في مرحلته الأولى، تأهيل 30 مسجدا في 10 مناطق في المملكة، بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ أكثر من 50 مليون ريال. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

ويعد برنامج "إعمار المساجد التاريخية" أحد البرامج التي تبناها سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية، في إطار حماية التراث العمراني الإسلامي، حيث أخذت مؤسسة التراث على عاتقها القيام بدورها في الاهتمام بالمساجد في المملكة وأهمية توثيق وترميم عدد من المساجد ذات القيمة التاريخية منذ بداية إطلاقها للبرنامج عام 1418هـ.

ومن المساجد التي يتم ترميمها، مسجد الداخلة، ومسجد الزرقاء وجامع التويم ومسجد قصر الشريعة وجامع المنسف.