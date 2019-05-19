دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة التمرير بين لقطات الشاشة في Android R ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار Dave Burke أحد مهندسي جوجل إلى أن الشركة تخطط لجلب ميزة التمرير إلى أسفل بين لقطات الشاشة إلى الإصدار Android R، كما أكد على أنها أحد المميزات الأولى المقرر إضافتها في تحديث منصة الأندوريد.

مازال لدى شركة جوجل الكثير من المميزات المقرر إضافتها في الإصدارات القادمة من نظام تشغيل الأندوريد، وتأتي ميزة التمرير إلى أسفل بين لقطات الشاشة كواحدة من المميزات المطلوبة في نظام الأندوريد.

ولقد أشار Dave Burke رئيس قسم تطوير منصة الأندوريد في تغريدة مؤخراً، على أن ميزة التمرير بين لقطات الشاشة ستكون واحدة من المميزات التي تقدم في تحديث Android R، لذا بالتأكيد مازال هناك بعض الوقت على إضافة هذه الميزة لنظام الأندوريد، حيث تقدم جوجل Android Q في خريف هذا العام.

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وتعد ميزة التمرير بين لقطات الشاشة واحدة من المميزات التي قدمت بالفعل في بعض الهواتف الذكية، حيث قدمت عبر كلاً من شاومي وهواوي إلى جانب سامسونج من خلال الواجهة المخصصة لهذه الشركات، حيث جاءت هذه الميزة بعنوان مختلف في كل شركة.

أيضاً تظهر بالفعل بعض المميزات في إصدارات عمالقة تصنيع الهاتف قبل إنطلاقها في نظام التشغيل، ومنها ميزة تعدد النوافذ التي جاءت في هاتف Galaxy Note 3 ومن ثم جاءت لمنصة الأندوريد في الإصدار Android 7 Nougat.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة التمرير بين لقطات الشاشة في Android R ظهر على التقنية بلا حدود.