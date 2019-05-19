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© Sputnik . Vitaliy Belousov
وقال الفالح في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد "لا أحد يعرف ما الذي تنتجه أو تصدره إيران، لكن هناك بعض الوكالات والمحللين يعطون بعض الأرقام غير المؤكدة فيما يتعلق بإيران".
وأضاف الفالح "هناك العديد من عمليات تسريب البترول من خلال الشواطئ الإيرانية ويذهب للأسواق في العالم، ونحن نعلم ذلك، ولا أحد لديه شك في ذلك"، متابعا "علينا أن نتعامل مع ما سوف نقره في النصف الثاني من العام الجاري".
وأوضح الفالح "كوريا واليابان والصين أكبر من لديهم طلب على النفط السعودي، بالإضافة إلى العديد من الدول".
وأكد الفالح إن المملكة العربية السعودية تدعم موقف روسيا حتى تقرر مصير صفقات أوبك+ في النصف الثاني من العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: لا أحد يعلم بالأرقام ما الذي تنتجه إيران وتصدره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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