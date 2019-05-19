وزير الطاقة السعودي: لا أحد يعلم بالأرقام ما الذي تنتجه إيران وتصدره

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وأضاف: "لا أحد يعلم بالأرقام ما الذي تنتجه إيران وتصدره إلى الأسواق، لكن هناك تسريب يحدث عبر الشواطئ الإيرانية".

وقال الفالح في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد "لا أحد يعرف ما الذي تنتجه أو تصدره إيران، لكن هناك بعض الوكالات والمحللين يعطون بعض الأرقام غير المؤكدة فيما يتعلق بإيران".

وأضاف الفالح "هناك العديد من عمليات تسريب البترول من خلال الشواطئ الإيرانية ويذهب للأسواق في العالم، ونحن نعلم ذلك، ولا أحد لديه شك في ذلك"، متابعا "علينا أن نتعامل مع ما سوف نقره في النصف الثاني من العام الجاري".

وأوضح الفالح "كوريا واليابان والصين أكبر من لديهم طلب على النفط السعودي، بالإضافة إلى العديد من الدول".

وأكد الفالح إن المملكة العربية السعودية تدعم موقف روسيا حتى تقرر مصير صفقات أوبك+ في النصف الثاني من العام.