سوريا.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في علب حلويات

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-ٍٍSANA وضعت مادة الحشيش ضمن علب حلويات

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية العميد حسين جمعة، قوله: "بناء على المعلومات الواردة حول كمية من مادة الحشيش المخدر ستدخل إلى سوريا بغرض تعبئتها ضمن علب حلويات في ضواحي دمشق، وإخراجها وتهريبها من جديد إلى خارج البلاد، تم وضع خطة لمتابعة الموضوع".

وأضاف أنه "نتيجة متابعة المعلومات والتأكد من صحتها، تم إيقاف شاحنة تحمل حاوية وبداخلها شخصان، وبعد إفراغ محتوياتها تبين أنها عبارة عن علب مملوءة بالحلويات، وفي أسفل كل علبة كمية من مادة الحشيش المخدر مصنوعة بشكل مسطح ومستطيل تتناسب مع العلب".

وأوضح أن وزنها الإجمالي وصل إلى نحو 518 كيلوغراما، وقيمتها تقارب 200 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 389 آلاف دولار أميركي تقريبا.

ووفق المسؤول الأمني، فقد جرى التواصل مع إدارة المخدرات في العاصمة السورية، حيث تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بالحادثة. وقد نظم الفرع الضبط اللازم لتقديم المتورطين إلى القضاء.