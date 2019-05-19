في عدة مدن ألمانية.. الآلاف يتظاهرون ضد تنامي العنصرية في أوروبا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شهدت ألمانيا مظاهرات احتجاجية ضد تنامي العنصرية في أوروبا قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية الأوروبية في 26 مايو الجاري.
وشارك الآلاف في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مدن كولونيا ولايبزيغ وميونيخ وهامبورغ وهامبورغ وشتوتغارت.
ونظمت تلك المظاهرات العديد من المنظمات غير الحكومية بينها "مبادرة أوروبا للجميع". وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وخلال المظاهرات، هتف المحتجون "أوروبا للجميع" و"نحن ضد التطرف القومي".
كما رفعوا لافتات كتب عليها شعارات ضد العنصرية في أوروبا.
وشارك في المظاهرات زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني أندرياس ناليس، ووزيرة العدل الاتحادي في كولونيا المرشحة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي، كاترينا بارلي.
من جهته، أعرب وزير الخارجية ألمانيا هايكو ماس، عبر حسابه على "تويتر"، عن ارتياحه للمشاركة في المظاهرات المناوئة للعنصرية، مطالبًا الألمان بالتصويت لصالح المرشحين المناهضين للعنصرية في أوروبا.
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