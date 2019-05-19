تجمع المهنيين السودانيين يدعو للاحتشاد مع استئناف التفاوض مع المجلس العسكري

وقال تجمع المهنيين، في بيان، "بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اليوم، كما هو معلن في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث نشرع في استكمال الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين".

وتابع التجمع "ندعو جميع الثائرات والثائرين إلى مواصلة الاحتشاد في ميادين اعتصامنا الباسلة المحددة أمام قيادة قوات شعبنا المسلحة في العاصمة والأقاليم".

وأضاف "أن اعتصامنا السلمي الظافر، ظل وسيظل ضماناً وعنواناً لصمود ورقي ثورتنا، ولوحدة النسيج الاجتماعي السوداني من دارفور الحبيبة حتى ثغرنا الوضاء، ومن حلفا السامقة إلى دمازين العطاء، ونبراساً لقوة إرادة شعبنا وعزيمته التي لن تلين أو تنساق خلف محاولات خلق النعرات أو الفتن".

ومن المقرر استئناف التفاوض مساء اليوم. بعد أن اتفق الجانبان على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات مع تشكيل مجلس تشريعي تخصص ثلثا مقاعده لجماعات المعارضة والاحتجاج.

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد قرر الخميس الماضي تعليق الحوار مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة وإزالة المتاريس والحواجز التي أقيمت خارج الاعتصام، مؤكدا أن الثورة فقدت سلميتها، وأن قوى الحرية والتغيير تمارس التصعيد والاستفزاز ضد القوات المسلحة.