السفارة: لا يوجد مواطنين روس ضمن مصابين الحافلة السياحية في القاهرة

وأفادت البعثة الدبلوماسية وكالة "سبوتنيك" بأنه: "لا يوجد مواطنين روس ضمن المصابين"، مضيفة أن "لا يوجد مواطنين روس ضمن ركاب الحافلة".

© REUTERS / AHMED FAHMY

وانفجر جسم غريب على منزل الطريق الدائري مع الرماية في الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الحافلة، التي كان يستقلها 25 فردا من دولة جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.

وأكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، لـ "سبوتنيك"، أن المتحف المصري الكبير آمن، ولم تتأثر كافة مبانيه أو أسواره بالانفجار.

Advertisements

ويبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا، بينما يبعد عن مبنى المتحف المصري الكبير مسافة تتجاوز 400 مترا.

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، إن القوات الأمنية تقوم تمشيط المنطقة بالقرب من المتحف المصري الكبير في منطقة الرماية بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد انفجار استهدف حافلة سياحية.

وقال المصدر الأمني أنه تم "تشديد الإجراءات الأمنية بحثا عن المشتبه بهم في الانفجار، كما يجري تمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى".

وتابع أن "البيانات الأولية أن من كانوا على الحافلة من جنوب أفريقيا ومصر، مشيرا إلى وقوع "إصابات سطحية لبعض الحالات وإصابات خطيرة للبعض الآخر".