الدفاع المدنى السعودى: وفاة طفل بعد إنقاذه من مجرى سيل بحى دحضه بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدنى السعودى، صورة لعملية إنقاذ طفل 3 سنوات سقط فى مجرى سيل بحى دحضه. وقالت الصفحة، إن الطفل توفى لاحقا فى المستشفى.

إنقاذ طفل من مجرى سيل Advertisements إضافة تعليق



نشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدنى السعودى، صورة لعملية إنقاذ طفل 3 سنوات سقط فى مجرى سيل بحى دحضه. وقالت الصفحة، إن الطفل توفى لاحقا فى المستشفى.

إنقاذ طفل من مجرى سيل

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