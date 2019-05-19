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الدفاع المدنى السعودى: وفاة طفل بعد إنقاذه من مجرى سيل بحى دحضه بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدنى السعودى، صورة لعملية إنقاذ طفل 3 سنوات سقط فى مجرى سيل بحى دحضه.

وقالت الصفحة، إن الطفل توفى لاحقا فى المستشفى.

السعودية
إنقاذ طفل من مجرى سيل

 

 

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نشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدنى السعودى، صورة لعملية إنقاذ طفل 3 سنوات سقط فى مجرى سيل بحى دحضه.

وقالت الصفحة، إن الطفل توفى لاحقا فى المستشفى.

السعودية
إنقاذ طفل من مجرى سيل

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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