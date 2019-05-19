وكالة فلسطينية: قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى وتخرج المعتكفين بالقوة

اقتحمت قوات اسرائيلية ليل السبت / الاحد المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأخرجت المُصلين المعتكفين فيه بالقوة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مصادر في الأوقاف الاسلامية قولهم إن المعتكفين اضطروا للتوجه إلى مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالبلدة القديمة للمبيت والتعبد فيه.
وحسب الوكالة ، "أخلى الاحتلال المعتكفين عدة مرات من المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان رغم معارضة الأوقاف التي أكدت أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى فرض هيمنته وسيطرته الكاملة على الأقصى".
من جهة ثانية، تصدى المصلون أمس لعناصر من الشرطة الاسرائيلية أثناء محاولتهم اقتحام مصلى "الأقصى القديم" في المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم.
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