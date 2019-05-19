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وأشار مادي، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إلى أن "الكل يعمل على استخدام كل الوسائل في هذه الحرب للوصل إلى مبتغاه سواء الغازي أو المدافع".
© REUTERS / HANI AMARA
وتابع "لا يوجد حل آخر لأن مسألة الاعتداء لم يكن لها مبرر ولأن من يقود الجيش الذي تنطبق عليه صفة المتمرد باعتبار بعد الاتفاق السياسي كانت القيادة العليا للمجلس الرئاسي ولو كان هناك أي تنظيم على مستوى المؤسسة العسكرية فكيف يمكن للقيادة العامة للجيش أن تكون ضد القيادة العليا المتمثلة في المجلس الرئاسي".
وعن وصول التوتر للحقول النفطية، بعد الهجوم على بوابة بئر زلة، ومدى تغييره للمعادلة الدولية من الحرب، قال إنه "لا يعتقد أن يغير المعادلة الدولية باعتبار أن حقول النفط تعرضت أكثر من مرة لمثل هذه التوترات والنتائج كانت معروفة والمجتمع الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو "الأعلى للدولة": وصول أسلحة لقوات الوفاق يؤثر على معنويات المدافعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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