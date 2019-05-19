اليمن .. الحوثي يعلق على دعوة السعودية عقد قمتين طارئتين

وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "نقول لكل حر في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب اليمني برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن، ولا تتقن سوى مساندة الحروب والدمار".
وأضاف: "قمم تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتبيع القضية الفلسطينية أو تعمل على الترويج لصفقة القرن".
وتعرضت الأحد الماضي، أربع ناقلات بينها سعوديتان إلى هجمات قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات، تحقق الإمارات والسعودية والنرويج فيها.
وشنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الثلاثاء الماضي، هجوماً بسبع طائرات مسيرة على محطتين تابعتين لشركة أرامكو لضخ النفط الخام في منطقة الرياض.
وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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