الطبيعة العبثية للانقلابيين في اليمن

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محمد خليفة

في تطور خطر، يكشف الطبيعة الإجرامية لميليشيات الحوثي الانقلابية، والمنطلقة من قومية شوفينية، تنطوي على استعلاء زائف، وشعور حقنه الكبت السياسي بسموم الانفعال، والحقد والكراهية، فقد قامت طائرات «درون» حوثية مفخخة باستهداف محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية، صباح يوم الثلاثاء الماضي. وذكر وزير الطاقة السعودي أن الهجوم تم على محطتي «شرق - غرب» لضخ أنابيب النفط، مؤكداً أن هذه الأعمال التخريبية، تستهدف إمدادات النفط إلى العالم.

ورغم خطورة هذا العمل الإرهابي؛ لكنه لن يثني عزم المملكة العربية السعودية وحلفائها في التحالف العربي عن متابعة العمل؛ لتطهير اليمن بشكل كامل من تلك الميليشيات الخطرة، التي تتلقى الدعم والمساندة من إيران، وتعمل وفق أجندتها؛ لزرع الفوضى في المنطقة. وقد حققت دول التحالف مكاسب كبيرة في اليمن، وضيقت على الانقلابيين كثيراً في معاقلهم الأخيرة في الشمال. ولولا أن هؤلاء يتواجدون بين الناس الأبرياء، ويحتمون بهم، لكانت الحرب قد انتهت منذ فترة؛ لكن وجود الناس يعوق إلى حد كبير من سير العملية العسكرية.

ومنذ انطلاق «عاصفة الحزم» في 26 مارس/آذار 2015، حققت دول التحالف العربي إنجازات ضخمة في اليمن؛ حيث تم استعادة السيطرة على 85% من الأراضي اليمنية، وتم إلحاق هزائم كبيرة بالانقلابيين، وكان استعادة وتأمين مضيق باب المندب الاستراتيجي، غرب البلاد، من أبرز المكاسب التي حققها التحالف العربي، والجيش الوطني، كما تمكنت القوات الشرعية بدعم من التحالف من استعادة ميناء ميدي، الذي كان الحوثيون يستخدمونه؛ لاستقبال أسلحتهم، لقربه من معاقلهم الرئيسية في صعدة، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن، المدعومة بالتحالف العربي، من تحرير مدينة المخا غربي محافظة تعز بالكامل. وتمكن اليمن من بناء جيش وطني؛ من خلال وضع عقيدة عسكرية للجيش، مستمدة من مبادئ الدستور الجديد، تحترم فيه القوات المسلحة حقوق وحريات الإنسان، والمواثيق والاتفاقات الدولية التي لا تمس السيادة الوطنية وفقاً للدستور. واستطاعت «عاصفة الحزم» إنهاء المشروع الإيراني في اليمن، والقضاء على خططه في السيطرة عليه، والعبث بمقدراته وبمستقبل شعبه، وتحويله إلى شوكة في الخاصرة الخليجية والعربية. ويلفظ الحوثيون، في هذه الأثناء، أنفاسهم الأخيرة، ولم يفلحوا في تغيير قناعات المجتمع الدولي تجاههم، بوصفهم جماعة انقلبت على القانون والدستور في اليمن؛ بل إنهم، من خلال عملياتهم الإرهابية بالطائرات المُسيّرة، يزيدون من قناعة دول العالم بضرورة استئصال شأفتهم.

والواقع أن هذه العمليات الإرهابية هي «جهد المقل»، وهي دليل واضح على ضعفهم وإفلاسهم، فلو كانت لهم القوة العسكرية، لكانوا استعادوا ما فقدوه من أراض في اليمن خلال سنوات الحرب الماضية؛ بل إنهم باتوا شبه عاجزين عن الاحتفاظ بمعاقلهم الأخيرة. ومن المؤكد أن العمليات الإرهابية التي يقومون بها هنا وهناك لن تخيف دول التحالف العربي؛ بل ستزيدها إصراراً وثباتاً على إحراز النصر، مؤيدة في ذلك بموقف دولي جامع يريد أن تعود لليمن عافيته.

وربما طالت الحرب؛ لكنها باتت في خواتيمها الأخيرة، ولكل حرب تكتكيات وبها خدعات. وتملك دول التحالف العربي طاقات عسكرية هائلة، وهي لم تستخدم سوى الجزء القليل مما تملك. وفي نفس الوقت لا تزال دول التحالف العربي تمد يدها للسلام؛ لأنها لا تريد نزف المزيد من الدماء البريئة في اليمن، فقد قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية، التي استضافتها مصر في 24 فبراير/شباط الماضي: إن «المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن (2216)».

وأضاف: «كما نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية؛ من أجل دعم الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي». وإذا انصاعت ميليشيات الحوثي، وقبلت بشروط السلام؛ فسوف تنتهي الحرب مباشرة؛ لأن الحرب هي استثناء، فالأصل هو السلام والأمن.

وطالما أن هذه الميليشيات لا تزال سادرة في غيها، ومعتقدة أنها قادرة على إحراز النصر، فسوف يستمر الغضب العربي عليها، ولن يشفع لها أحد في هذا العالم. وسوف يحيق بها في النهاية الموت الأكيد، فاليمن لن يكون إلا عربياً، ولن يكون إلا جاراً ودوداً وحنوناً على أشقائه في الخليج، فهو جزء من تاريخ هذه المنطقة، ولن ينسلخ عنها في يوم من الأيام.

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