وزير الخزانة الأمريكي يرفض طلب الكونجرس تسليم سجلات ترامب الضريبية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رفض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين طلب الكونجرس تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، معللا رفضه بافتقار الطلب إلى "غرض تشريعي"، الأمر الذي يرجّح مراقبون أن يدفع الديمقراطيين إلى الانتقال بالخلاف حول تسليم الوثائق المطلوبة إلى ساحات القضاء.

وقال منوتشين، الجمعة، في خطاب أرسله لريتشارد نيل رئيس لجنة السبل والوسائل بمجلس النواب المكلفة بالإشراف على المسائل المالية، إن طلب الكونجرس "يفتقر إلى غرض تشريعي قانوني"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

ورجّحت الصحيفة أن يدفع رفض الإدارة الأمريكية إتاحة سجلات ترامب الضريبية للكونجرس، الديمقراطيين إلى اتخاذ إجراء قانوني، مشيرة إلى أن ذلك الخلاف هو أحدث تصعيد فيما يخص محاولات النواب الديمقراطيين بالكونجرس للحصول على وثائق من البيت الأبيض.

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وكان ريتشارد نيل قد أصدر، الجمعة الماضي، أمرَيّ استدعاء للإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب في موعد أقصاه اليوم لكل من وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومفوض دائرة الإيرادات الداخلية شارلز ريتيج، وذلك بعد أشهر من الخلاف مع الإدارة بشأن ما إذا كان القانون الفيدرالي يسمح للكونجرس بالحصول على السجلات الضريبية للرئيس.

ويرفض ترامب نشر سجلاته الضريبية منذ حملته لخوض الانتخابات الرئاسية في 2016، في خروج عن عادة جرى العمل بها لعقود من جانب الرؤساء الأمريكيين السابقين. ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فقد أكد خبراء قانونيون أن رفض منوتشين مؤخرا تسليم سجلات ترامب الضريبية أمر غير مسبوق، لافتين إلى أن قانون عام 1924 في هذا الصدد يعطي المشرّعين صراحة سلطة طلب السجلات.

ويأتي ذلك وسط خلاف واسع بين ديمقراطيي الكونجرس من جانب والبيت الأبيض من جانب آخر حيال عدد من القضايا المرتبطة بالسلطة الرقابية لمجلس النواب، والتي كانت آخرها استخدام البيت الأبيض، هذا الأسبوع، صلاحياته التنفيذية لمنع مستشار البيت الأبيض السابق دونالد ماكجان من تقديم الوثائق المتعلقة بالتحقيقات في تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية إلى الكونجرس.