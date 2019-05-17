فيديو.. دفاعات النظام السوري تتصدى لأجسام مضيئة قادمة من إسرائيل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الجمعة، بأن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لـ"أجسام مضيئة" قادمة من جهة إسرائيل. وبث التلفزيون التابع للنظام، صورًا لأجسام مضيئة في سماء العاصمة دمشق. ولم توضح وسائل إعلام النظام بعد، طبيعة تلك الأجسام والنقاط التي استهدفتها. Advertisements وسبق أن استهدفت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مواقع عسكرية للنظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. شاهد الفيديو..

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