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"زين" الراعي الرئيسي لبرنامج "كنز FM" الإذاعي

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية للنسخة الثالثة عشر من برنامج المسابقات الإذاعي الرمضاني "كنز FM"، والذي يُقدّم مفهوماً متميزاً لبرامج المسابقات الرمضانية ويُذاع عبر أثير إذاعة دولة الكويت 103.7 FM يومياً من الساعة 9 مساءً طوال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لبرنامج "كنز FM" أتت من منطلق حرصها على تنوّع محتوى حملتها الرمضانية "زين الشهور" ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، وخاصة تلك التي تُثري من معلومات المستمعين بالشكل الذي يُحقق المتعة والفائدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في الفقرات التفاعلية التي يقدمها هذه البرنامج الترفيهي والتي تقدم الشركة من خلاله العديد من الجوائز القيّمة بشكل يومي.

وبينت زين أن برنامج "كنز FM" السنوي الذي يأتي هذا العام للمرة الثالثة عشرة يلاقي متابعةً وإعجاباً جماهيرياً كل عام، حيث يقدّم جوائز قيّمة لأكثر من 30 ألف مشترك تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي مستهدفاً مختلف الشرائح العمرية في المجتمع، ويتميز بحوار الجمهور بطريقة ممتعة وشيقة مع بث محتوى ثقافي بشكل مختلف ومتطور، وهو من تقديم الإعلامي المتميز أحمد الموسوي.

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وتحرص الشركة على دعم البرنامج الإذاعي المتميز "كنز FM" في رمضان من كل عام وخاصةً بعد النجاح الكبير الذي شهده في الأعوام السابقة، حيث يحقق البرنامج تجاوباً رائعاً من قبل المستمعين طوال شهر رمضان المبارك من خلال المسابقات الترفيهية والجوائز القيمة التي تقدمها الشركة من خلاله، حيث ما على الراغبين في المشاركة في البرنامج إلا إرسال حرف (س) أو (s) على الرقم 889999.

وأضافت زين أنها حريصة في شهر رمضان المبارك على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، حيث قامت هذا العام برعاية برنامج "جبر خاطر" الذي يُقدّمه الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي فهد البشارة، والذي يُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتناول فيه البشارة العديد من المواضيع حول مكارم الأخلاق، والصلة الأرحام، وقيم الشهر الفضيل، وذلك بطريقة حديثة وسهلة تتميز بكونها قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم.