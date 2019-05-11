مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا في بيان مشترك.

وأمر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قواته الشهر الماضي باستعادة طرابلس من قبضة الميليشيات.

وبعد اجتماع مغلق، أعرب المجلس المؤلف من 15 عضواً عن "قلقه العميق" بشأن عدم الاستقرار والوضع الإنساني المتدهور حول طرابلس.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العودة إلى المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة والالتزام بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد للمساعدة في نجاح جهود الوساطة.

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ولم يذكر البيان أي شروط مسبقة.

ووصل القتال الدائر حول طرابلس، الذي أودى بحياة حوالي 400 شخص، إلى طريق مسدود، مع عدم تمكن أي من الجانبين من إحراز تقدم كبير.

ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان على الأقل: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والتي تدعمها الأمم المتحدة، والأخرى في مدينة طبرق شرقي البلاد. وهي المتحالفة مع حفتر.