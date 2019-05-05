تطوير 14 مبادرة مشتركة ل 27 جهة حكومية في بناة المدينة

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استعرضت فرق بناة المدينة، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، 14 مبادرة حكومية لتحسين خدمات حكومية مشتركة في إمارة دبي، وذلك خلال اجتماع الفرق مع مديري العموم وأصحاب القرار من 27 جهة حكومية واتحادية وخاصة.

تم خلال الاجتماع عرض مبادرات تحسين الخدمات الحكومية المشتركة والنتائج المتوقعة من تطبيقها والتي تستهدف الوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية في دبي على كافة المستويات.

وشملت قائمة الخدمات التي ستقوم الفرق بالعمل على تطبيق مبادرات لتحسينها كلاً من: خدمة حقوق الإنسان «مبادرتين»، خدمة تأهيل النزلاء، خدمة التدخل المبكر للأطفال أصحاب الهمم، خدمة القروض الإسكانية، خدمة رحلة المسافر «مبادرتين»، خدمة تأمين الفعاليات، الخدمات الحكومية في المناطق الحرة، خدمة مزاولة الأعمال (الدفاع المدني)، خدمة مزاولة الأعمال (غرفة دبي)، خدمة مزاولة الأعمال (الصناعة)، خدمة مزاولة الأعمال (النقل التجاري)، خدمة مزاولة الأعمال (الرقابة الغذائية).

وأكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تطوير الخدمات الحكومية يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سعادة المتعاملين، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد، التي تستهدف تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي بما يواكب طموحات الإمارة في تسهيل تقديم الخدمات وتقديم خدمات ذات جودة عالية عالمياً.

من جانبه قال حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن مبادرة بناة المدينة، أوجدت نموذجاً حديثاً للعمل المؤسسي المشترك.

وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: تحرص اقتصادية دبي من خلال مبادرة بناة المدينة، على العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الدوائر الحكومية والجهات المعنية لتحسين كافة الخدمات الحكومية المشتركة.

وثمن داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهود المبذولة من فرق العمل ضمن بناة المدينة.

ومن جانبه أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن مبادرة تحسين خدمات مزاولة الأعمال المشتركة بين غرفة دبي واقتصادية دبي هي إضافة نوعية جديدة تؤكد سعينا الدائم للوصول إلى آفاق غير مسبوقة من التميز.

وأكد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات المعنية في تقديم خدمات متداخلة لفئات اجتماعية معينة، بما يساهم في تسهيل حصول المتعاملين على هذه الخدمات وجودة أفضل.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد كانت أراضي دبي على الدوام من المؤسسات الحكومية السباقة في دعم المبادرات الحكومية الموجهة للارتقاء بحياة المواطنين، وتوفير فرص العيش الكريم لهم».

وأكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي أن العمل الجماعي يوفر بيئة إبداعية وأفكاراً مبتكرة ريادية.

وأشادت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بمبادرة بناة المدينة التي تؤكد أن حكومة دولة الإمارات تعمل كفريق واحد.

وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن ما توفره بناة المدينة من فرص إيجابية يعزز من أهدافنا المشتركة للارتقاء بالخدمات الحكومية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «يقدم العمل الجماعي المشترك من خلال فرق مبادرة بناة المدينة نموذجاً جديداً في الريادة العالمية لدبي بتطوير العمل الحكومي».

من جانبه قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا): «تتبنى المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) استراتيجية متكاملة وخططاً مبتكرة لتطبيق أحدث الحلول والأنظمة التقنية».

واكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن فريق «بناة المدينة» الذي شاركت فيه المؤسسة ساهم بإطلاق مبادرات خلاقة ومبدعة لإفادة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

ومن جانبها، أكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي أن حكومة دبي تسعى دائماً أن تكون سباقة ورائدة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.