اشتباكات بين جيشي الأسد وأردغان.. «جبهة حماة» تسيل دماء الأتراك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قصفت قوات جيش النظام السوري نقطة أمنية تركية في ريف حماة الشمالي، اليوم السبت، مما تسبب في سقوط جرحى من الجيش التركي، بحسب مصادر.

وقالت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية" إنّ "القوات الحكومية شنّت قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا على عناصر الجيش التركي المتواجدين في النقطة التركية المستحدثة في شير مغار بريف حماة الشمالي والقريبة من إدلب.

وأضافت المصادر أنّ أربع مروحيات عسكرية تركية دخلت إلى المنطقة لإسعاف ونقل الجنود المصابين.

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في سياق متصل، أوضح مسؤول أمني تركي أنّ منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي شمال سوريا تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب القوات الحكومية السورية، موضحًا أنّ الجيش التركي يعتقد أنّ القصف جاء من داخل سوريا، وأن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن.

وكانت تركيا قد أقامت نحو عشرة مواقع استطلاع حول إدلب وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.

وكان جنديًّا تركيًّا قد قتل في وقت سابق من السبت، في شمال سوريا على أيدي عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيا كردية سورية تحظى بدعم كبير من الدول الغربية في مواجهة تنظيم "داعش".