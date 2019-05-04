مد فترة تشكيل حكومة وحدة 6 أشهر.. هل ينقذ جنوب السودان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) إن طرفي الصراع في جنوب السودان اتفقا الجمعة على تمديد فترة تشكيل حكومة وحدة وطنية ستة أشهر.

واجتمع الطرفان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاق السلام الذي وقعاه في سبتمبر.

وكان الموعد المستهدف في الأساس لتشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو بموجب اتفاق السلام.

لكن إيجاد قالت "أشار الطرفان إلى غياب الإرادة السياسية وقيود بشأن التمويل والوقت باعتبارها التحديات الرئيسية التي أخرت تنفيذ مهام (تشكيل حكومة الوحدة) وأكدا ضرورة توفير التمويل الكافي للمهام المعلقة في إطار زمني محدد بوضوح ومعقول".

وأضافت "في ضوء ما سبق، اتفق الطرفان معا على تمديد فترة (تشكيل حكومة الوحدة) ستة أشهر إضافية بدءا من 12 مايو 2019 لضمان تنفيذ المهام الحيوية المعلقة".

وقال خبراء تابعون للأمم المتحدة في تقرير الثلاثاء إن اتفاق السلام ساعد في تقليص القتال، وخفف جانبا من الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد، لكن جنوب السودان لا يزال يواجه تحديات كبيرة.

وقالت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان الجمعة إن الرئيس سلفا كير رفع حالة الطوائ في مناطق بشمال البلاد، في إطار جهود للمساعدة في إنهاء الصراع الأهلي.

وأضافت أن كير رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 في ولايات واو والتونج وأويل الشرقية وقوقريال والبحيرات الغربية.

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وتدعو الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أطراف النزاع إلى التوصل لتسوية، مدركة خطر انهيار عملية السلام مجددا في جنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية من ديسمبر 2013.

وقالت الدول الثلاث الراعية التاريخية لاستقلال جنوب السودان والممولة الكبيرة له، في بيان الثلاثاء إن "أي قرار حول تشكيل حكومة انتقالية وفق الاتفاق أو إرجاء إلى موعد لاحق يجب أن ينبثق عن توافق بين الأطراف".

وأضافت هذه "الترويكا" أنه "إذا توصلت الأطراف إلى توافق حول الحاجة إلى مهلة، فعليها أن تضع خطة واقعية لتسوية المشاكل العالقة والتقدم بموجب جدول زمني محدد"، محذرة من أن أي إرجاء بدون استحقاقات يمكن أن "يبطىء الحيوية (العملية) ويعرض عملية السلام للخطر".

وأشارت إلى أن تطبيق اتفاق السلام "تأخر واستحقاقات أساسية لم تحترم".

وإلى جانب الأمن في جوبا، لم تحل قضايا حساسة مثل إنشاء جيش وطني وإعادة مجموعات مسلحة إلى الثكنات وعدد الولايات في البلاد.

وهذه ثالث محاولة لدفع كير ومشار إلى العمل معا بعدما أدى التنافس بينهما إلى اندلاع حرب أهلية في ديسمبر 2013، أسفرت عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل ودفعت أربعة ملايين شخص، أي ثلث سكان البلاد، إلى النزوح.

ومنذ توقيع اتفاق السلام، تراجعت حدة المعارك إلى حد كبير، لكنها لم تتوقف. ويأمل سكان جنوب السودان في أن يتمسك كير ومشار بالرسالة التي وجهها لهم البابا فرنسيس مطلع ابريل.

فبعد خلوة ليومين في الفاتيكان، عبر الحبر الأعظم لكير ومشار عن الأمل في "وقف الأعمال العدائية أخيرا واحترام الهدنة"، قبل أن يركع ويقبل قدمي كل من الرجلين، في صورة تناقلتها وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.