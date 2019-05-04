أمريكا تمدد إعفاءات البرنامج النووي الإيراني 90 يومًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تمديد فترة إعفاء الدول المُتعاونة مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية من العقوبات، 90 يوما إضافية.

وكانت مدة الإعفاء تمدد في السابق 180 يوما، قبل أن تصبح الآن 90 يوما، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن العقوبات ضد إيران، قد تم تشديدها.

وأوضح أن روسيا، والصين وفرنسا وبريطانيا، تتعاون مع إيران بهذا المجال في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، بهدف منع طهران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، أفاد البيان بأن عمليات الدعم والمساعدة فيما يخص توسيع منشأة المفاعل النووي بمحطة "بوشهر" للطاقة النووية، يمكن أن تشملها العقوبات.

كما ذكر أيضًا، أن مبادلة اليورانيوم الطبيعي بالمخصب، بين إيران والدول الأخرى، قد تدخل في إطار العقوبات مستقبلا.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

ووقع الاتفاق المذكور مع إيران الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا.