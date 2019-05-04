الدماء تسيل في إدلب.. هل بدأ الزحف الروسي والأسدي على عاصمة المهجرين؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لليوم السابع على التوالي، لم تتوقف مقاتلات الروس والأسد عن قصف المدنيين في إدلب، مخلفة وراءها قتلى وجرحى..

وتشن المقاتلات الروسية والتابعة للنظام السوري حملة قصف ھي الأعنف على منطقة خفض التصعيد الرابعة في سوريا، منذ إعلان موسكو وأنقرة تجمید كافة أشكال الأعمال القتالیة في الشمال السوري خلال قمة سوتشي منتصف سبتمبر الماضي.

وشمل القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام و حلیفھا الروسي مدن اللطامنة، كفر زیتا، كفر نبودة، قرى في سھل الغاب، شمال غرب حماة.

كما أغارت الطائرات الحربیة والمروحیة على بلدات وقرى في جبل الزاویة، مدن خان شیخون، معرة النعمان، سراقب بریف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن مقتل أربعين شخصاً على الأقل، بینھم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح خطرة، إضافة لدمار ھائل بالبنى التحتیة.

وتوسعت رقعة القصف الجوي بالبرامیل المتفجرة لتطال ریف مدینة أریحا، قریة المسطومة المتاخمة لمركز مدینة إدلب.

في السياق، قال مدیر المركز الصحي في خان شیخون الطبیب عبد القادر نجم إن الكوادر الطبیة جنوبي إدلب أحصت أكثر من مئتي قتيل وإصابة خمسمئة آخرين منذ بدء حملة القصف المدفعي والجوي لقوات النظام السوري وروسیا مطلع مارس 2019.

وأوضح أن طائرات النظام والطائرات الروسية "أخرجت العدید من النقاط الطبیة ومراكز الدفاع المدني في جنوب شرق إدلب عن الخدمة، عقب غارات مركزة" محذرا من "كارثة إنسانیة وشیكة إذا ما استمر قصف المشافي".

في حين، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الهجمات الأخيرة على مناطق جنوب إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، زادت من حدة المخاوف بشأن نوايا نظام الأسد المدعوم من روسيا لاستعادة المدينة.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات السورية والروسية كثفت غاراتها الجوية على آخر معقل للمعارضة المسلحة في سوريا، ما جدد المخاوف من وجود هجوم عسكري لاستعادة المنطقة رغم تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط أكثر من 100 برميل متفجر، ما أدى إلى تدمير عشوائي للقرى الموجودة على الخط الأمامي بين المعارضة والنظام، ومقتل نحو 44 مدنياً خلال أيام فقط، وفقاً لإحصائية للمرصد السوري.

Advertisements

وقالت أيضاً إن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق، في سبتمبر الماضي، بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب؛ وذلك من أجل تجنب هجوم قوات النظام.

وهذه المنطقة –وفق الصحيفة- بغية توفير الحماية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص يسكنون في إدلب، أغلبهم من النازحين الذين قدموا من مناطق ومدن سورية أخرى، حتى باتت أكبر مخيم للاجئين في العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة.

وجاء التصعيد في الوقت الذي اجتمعت فيه واشنطن وحلفاؤها في جنيف، يوم الجمعة الماضي، لإحياء ما يسمى مجموعة صغيرة حول محادثات سوريا لإيجاد حل سياسي للصراع.

ورأى محللون أن الهجمات التي وقعت، الأسبوع الماضي، ستؤدي إلى تآكل الثقة في جهود جنيف التي تدعمها الأمم المتحدة؛ لأنها لا تشمل الحلفاء الرئيسيين لنظام الأسد، روسيا وإيران.

وقالت لينا الخطيب، رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس: "إن الهجمات الأخيرة طريقة أخرى لروسيا لزيادة تقويض عملية جنيف".

وتعلق المعارضة السورية المتعثرة آمالها على دستور جديد يمكن أن يسمح بالانتقال السياسي في بلد تحكمه نفس العائلة لأكثر من أربعة عقود.

لكن من غير المرجح أن يقدم بشار الأسد أي تنازلات كبيرة، وما جرى في إدلب الأسبوع الماضي يذكر بالموقف الضعيف للمعارضة.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.

وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة على إدلب منذ عام 2015 ويقطن فيها نحو 3 ملايين شخص، ونصفهم نازحون من مناطق اقتتال أخرى، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتعد إدلب (شمال) من أوائل المحافظات السورية التي انتفضت ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وقد خضعت لسيطرة المعارضة منذ عام 2015، وتلقب بالمدينة الخضراء، وعرفت التهجير والنزوح والقصف، ووضعت ضمن المنطقة الرابعة من خفض التصعيد بحسب اتفاق أستانا6.