30 يوما معارك في طرابلس.. هذا ما يحدث في بلاد المختار

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد شهر من بدء هجوم الجنرال الليبي خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، ما تزال الحرب مستعرة، مخلفة وراءها مئات القتلى والجرحى.

وبدأ الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجومه على العاصمة الليبية طرابلس قبل شهر، تحديدا في الرابع من أبريل الماضي.

وقبل ساعات، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دولياً، اليوم السبت، أن قواتها المتقدمة عززت مواقعها بمحور وادي الربيع جنوبي طرابلس، وأسرت خمسة جنود من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأردفت حكومة الوفاق في بيان مقتضب لعملية بركان الغضب، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بأن قواتها تمكنت من تدمير دبابة وآلية عسكرية والسيطرة على أخرى.

ولفتت القوات التي تدافع عن العاصمة طرابلس إلى أنها ألقت القبض على خمسة مقاتلين من قوات حفتر، دون مزيد من التفاصيل.

وليلة أمس الجمعة، صدت قوات حكومة الوفاق هجوماً كبيراً لمليشيات مسلحة تتبع لحفتر في منطقة المطار الدولي السابق بطرابلس.

وحشدت قوات حفتر، خلال الأسبوع الماضي، مزيداً من المقاتلين والأسلحة الثقيلة على خط المواجهة، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات قوات موالية للحكومة عند الضواحي الجنوبية لطرابلس.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من استعادة عدة مواقع خلال القتال، إضافة إلى إقامتها حواجز، استخدمت في بعضها حاويات شحن، على الطرق الجنوبية حيث تتمركز دبابات وقطع مدفعية؛ لإعاقة تحركات قوات حفتر.

في السياق، شنت مجموعة مسلحة، فجر السبت، هجومًا على مطار سبها الدولي الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يتبعون العقيد حسن موسى التباوي، التابع لحكومة الوفاق، وآمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، هاجمت مطار سبها بغرض تخريب المطار ونهبه، وإطلاق سراح محتجزين، كما حدث في مطار تمنهنت، لكن الكتيبة المكلفة بحماية المطار 106، كانت لهم بالمرصاد، واشتبكت معهم وأجبرتهم على الفرار.

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وقال عضو مجلس النواب عن مدينة سبها مصباح أوحيدة، عبر صفحته على فيسبوك، إن الهجوم الغادر على مدينة سبها من قِبل المعارضة التشادية المتحالفة مع الدواعش الهدف منه تهريب 6 دواعش و40 متهمًا بقضايا قتل عمد، و90 سجينًا في قضايا سرق وحرابة، مضيفًا أنه يتم الآن التعامل مع المرتزقة الإرهابيين. بحسب كلامه.

ونظمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى المساندة والأهالي، عملية مطاردة في الصحراء وراء فلول المهاجمين.

يشار إلى أنه تمت صيانة مطار سبها، بعد توقفه مدة 5 سنوات عن العمل نتيجة التخريب الممنهج من قبل المعارضة التشادية.

على الجانب الآخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، قبل يوم، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، منذ شهر، إلى 392 قتيلا.

وأوضحت المنظمة، في بيان اطلعت عليه "الأناضول" أن عدد الجرحى يقترب من 2000 جريح فيما بلغ عدد القتلى حتى 2 مايو الجاري، 392 قتيلاً.

وبحسب البيان فإن نحو 50 ألف شخص نزحوا جراء المواجهات المسلحة بالعاصمة الليبية.

وشهدت طرابلس، منذ أوائل أبريل الماضي، اعتداءً عسكرياً مع اقتحام "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، برئاسة فائز السراج.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الماضي، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.