تعاون بين «الإمارات للإبداع» و«شباب» لدعم المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت جمعية الإمارات للإبداع ومؤسسة الإمارات (شباب)، سبل التعاون المشترك بين الجانبين وطرق وآليات تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات وبناء قاعدة بيانات وطنية تهدف إلى استقطاب الشباب الموهوبين واكتشاف مواهبهم وربطهم بالمؤسسات المختصة لدعم مواهبهم وتشجيعهم على تطويرها وتعزيزها.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية، وفداً من مؤسسة الإمارات برئاسة محمد الحوسني مدير البرامج فيها بحضور هاجر العيسى عضو مجلس إدارة الجمعية ووليد الحاج حمد سكرتير الجمعية وذلك للاستفادة من خبرة جمعية الإمارات للإبداع والاطّلاع على برامجها وتجاربها في هذا المجال.

وأكد الشيخ خالد القاسمي خلال اللقاء، أن جمعية الإبداع تمارس نشاطها وترسم خططها وبرامجها، في إطار استراتيجية ورؤية حكومة الإمارات في دعم الإبداع والابتكار وتشجيع المبدعين ودعمهم بكل الوسائل والسبل الممكنة وتقديم رؤية إماراتية في مجال الثقافة والإعلام والمجتمع والاقتصاد وتأمين مظلة وبيئة مناسبة لتلاقي المبدعين والمبتكرين وتبادل الأفكار والتجارب والنماذج الابداعية وتوفير البيئة المناسبة لهم.