شكرا لقرائتكم خبر عن «تماس كهربائي» في مدرسة بالمجاردة.. تصرف المعلمات أنقذ الموقف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمجاردة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حادثة تماس كهربائي في المدرسة المتوسطة الثانية للبنات بمكتب تعليم المجاردة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة عبارة عن تماس كهربائي في أحد مكيفات فصول الدور الثالث من المدرسة، الذي صادف خلوّ المدرسة من الطالبات واقتصارها على المعلمات اللاتي أبلغن الدفاع المدني بالحادثة.

وفور وقوع التماس الكهربائي سارعت القائدة والمعلمات بفصل التيار مع بقائهن في غرفة بعيدة عن الدخان حتى حضور الدفاع المدني.