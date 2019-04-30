دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تقوم الشركات بين الفينة والأخرى بالإعلان عن منتجات بأفكار غريبة وغير تقليدية، وربما شركات التقنية لها النصيب الأكبر من ذلك. وبالطبع، سامسونج من تلك الشركات صاحبة العديد من الأفكار الغريبة، حيث أعلنت عن سلسلة تلفزيونات جديدة لكنها على عكس النظام التقليدي تأتي بشكل عمودي.

وأطلقت سامسونج اسم The Sero على سلسلة التلفزيونات الغير تقليدية، ويأتي قياس الشاشة منها نحو 43 بوصة وتقول الشركة أنها موجهة لجيل الألفية الجديدة وهي بذلك تمنحهم الخيار بين الحصول على شاشات عمودية أو أفقية تقليدية من خلال إدارتها. وهذا من شأنه تشجيعهم على عرض محتوى الهاتف على الشاشة، لا سيما محتوى تطبيقات الفيديو العمودية مثل سناب شات وهي بذلك تشجع أيضًا على الإبداع في إنتاج المحتوى الأفقي بسبب وجود شاشة كبيرة لعرضه.

ويمكن الاستفادة من الشاشة أيضًا في تحويلها للوحة فنية على غرار سلسلة The Frame عند عدم استخدامها أو تحويلها لتشغيل الصوتيات أو حتى في إدارة البيئة المحيطة من الأجهزة الذكية عبر المساعد الصوتي بكسبي.

وستكون التلفزيونات الجديدة متاحة للشراء في كوريا في البداية خلال شهر مايو، وسيتراوح سعرها بحدود 1,600$.

التدوينة سامسونج تعلن عن سلسلة تلفزيونات The Sero العمودية وتوجهها لجيل الألفية الجديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.