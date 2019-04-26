العسكري_السوداني: رموز النظام السابق قيد الاعتقال ولا صحة لإطلاقهم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكّد المجلس العسكريّ الانتقالي بالسودان، مساء اليوم الجمعة، أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال والإقامة الجبرية.

ونفى المجلس العسكري الانتقالي ما تردد ونشر في بعض وسائل الإعلام حول إطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع.

وأكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال، وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامّها في التحريات والإجراءات القانونية.

وأكد البيان «وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن في السجن والزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية»، وقال إن «السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية».

وفي 11 إبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

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وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدّد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم بصورة مفاجئة.

وقال الناطق الرسميّ باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن الأعضاء الثلاثة هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر على، حسبما ذكر موقع أخبار السودان.

وأضاف المتحدث أن الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس للبتّ فيها. وتأتي الاستقالة بعد انتهاء اجتماع لقوى إعلان الحرية والتغيير مع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.