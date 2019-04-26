شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يستهدف مواقع للإرهابيين بريف حماة الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات الجيش السوري، اليوم/الجمعة/، ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن وحدة من الجيش قضت بضربات مدفعية مركزة على مجموعة من إرهابيي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في تل (هواش)، كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن وحدة من الجيش نفذت عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي ما يسمى "كتائب العزة" في أطراف بلدتي (اللطامنة) و(كفرزيتا)، أسفرت عن تدمير تجمعات ومنصات لإطلاق القذائف، وسقوط قتلى ومصابين بين صفوفهم.

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وكانت وحدات من الجيش السوري استهدفت أمس تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في قرى (الحويز) و(الحويجة) و(جسر بيت الراس) ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.