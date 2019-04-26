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المنتجات الحلال تجذب المستثمر العربي إلى روسيا

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ومن أهم الاتفاقيات الموقعة تلك التي أبرمتها دولة الإمارات مع جمهورية تتارستان الروسية في مجال تجارة المنتجات الحلال المطابقة لمواصفات الشريعة الإسلامية.

© Sputnik . Ayham Massa

وفي حديث لـ"سبوتنيك" رأى مدير مركز الإمارات العالمي للاعتماد، الدكتور قاسم الشامصي أن روسيا تنافس على مستوى العالم من ناحية الاستثمار في مجال المنتجات الحلال نظرا لجذبها للمستمثر العربي وتوفير له الفرصة السانحة والأرباح المرجوة.

وقال الشامصي "إن 90% من منتجات اللحوم ومشتقاتها في الشرق الأوسط تأتي من الخارج وهو رقم ضخم جدا ما يشكل فرصة حقيقية لروسيا من أجل زيادة تجارتها للمنتجات الحلال ورفع مستوى النمو الاقتصادي، هناك فرص كبيرة للاستثمار ليس فقط على مستوى الإمارات بل على مستوى الشرق الأوسط".

وأكد الشامصي أن إمارة دبي تعد حاليا مركز توزيع على مستوى القارات لما تقدمه من خدمات وتسهيلات سريعة ومناسبة أمام المستثمرين ما جعلها تكون حلقة وصل بين الشرق والغرب تقدم من خلالها لروسيا فرصة نقل بضائع ومنتجات إلى الطرف الآخر من العالم.

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