الصليب الأحمر يسهل نقل 7 أطفال إلى ذويهم في صنعاء

قالت بعثة الصليب الأحمر في اليمن، في تغريدة على "تويتر": "بصفتها وسيطا محايدا، سهّلت اللجنة الدولية يوم الجمعة، نقل 7 أطفال غير مصحوبين بذويهم من مأرب إلى صنعاء عبر سيئون".

​وأضافت "كانت الدموع والمعانقات والضحكات لا تقدر بثمن. يسعدنا أن عملية النقل جلبت بعض الراحة للعائلات التي فقدت الاتصال بأطفالها بسبب النزاع في اليمن".

وكانت قوات التحالف العربي سلمت الحكومة اليمنية، في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، سبعة أطفال يمنيين أُسروا أثناء المواجهات العسكرية مع جماعة "أنصار الله" في عدد من جبهات القتال الحدودية مع السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، فإن الأطفال السبعة هم الدفعة الثامنة التي يسلمها التحالف، ويبلغ عدد الذين أعيدوا إلى ذويهم حتى الآن 120 طفلا.