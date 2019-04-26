السودان: "مسيرة مليونية" في الخرطوم تطالب بحكم مدني

دبي - بواسطة محمد فارس في إطار الصراع السياسي السلمي في السودان ومن أجل تأكيد مطالب المحتجين بإقامة نظام حكم مدني في تحد واضح للمجلس العسكري الانتقالي، تجمع مئات الآلاف من السودانيين في الخرطوم في إطار مسيرة مليونية وعدت بها أحزاب المعارضة. © Getty Images/AFP/A. Shazly Provided by Deutsche Welle

تجمع آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في "مسيرة مليونية" الخميس (25 نيسان/ أبريل 2019) تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم الذي استقال ثلاثة من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات حول تسليم السلطة إلى إدارة مدنية. ووصل إلى مكان الاعتصام موكب يضم مئات من النساء يلوحن بأعلام السودان ويصفقن.

شاهد أيضاً من AFP : "مسيرة مليونية" للمطالبة بالحكم المدني في السودان

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سريلانكا تقر ب"تقصير" أمني حال دون كشف الاعتداءات في أحد الفصح أقرّت سلطات سريلانكا الأربعاء بوجود "تقصير" من جانب الدولة على المستوى الأمني، حال دون منع اعتداءات نفذها مسلمون متطرفون الأحد وأوقعت نحو 360 قتيلا، وذلك رغم معلومات مسبقة عن اعتداءات محتملة كانت حصلت عليها أجهزة الاستخبارات. AFP

خامنئي يؤكد أن العقوبات الأميركية على إيران لن تبقى "من دون رد" نبه المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي الاربعاء الى أن تشديد العقوبات الاميركية على النفط الايراني لن يبقى "من دون رد". AFP

إحراز لقب الدوري الإسباني أولوية بالنسبة الى زيدان اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون أولوية لفريقه الموسم المقبل لكي يضع حدا لاحتكار غريمه التقليدي برشلونة. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO "مسيرة مليونية" للمطالبة بالحكم المدني في السودان AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وغصت الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش بالمتظاهرين، الذين رددوا شعارات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب مراسل فرانس برس.

ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. وقال تحالف الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أصدره الخميس: "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية". وأكد أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق جميع المطالب.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب/رويترز)