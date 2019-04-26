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السودان: "مسيرة مليونية" في الخرطوم تطالب بحكم مدني

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دبي - بواسطة محمد فارس في إطار الصراع السياسي السلمي في السودان ومن أجل تأكيد مطالب المحتجين بإقامة نظام حكم مدني في تحد واضح للمجلس العسكري الانتقالي، تجمع مئات الآلاف من السودانيين في الخرطوم في إطار مسيرة مليونية وعدت بها أحزاب المعارضة.Provided by Deutsche Welle © Getty Images/AFP/A. Shazly Provided by Deutsche Welle

تجمع آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في "مسيرة مليونية" الخميس (25 نيسان/ أبريل 2019) تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم الذي استقال ثلاثة من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات حول تسليم السلطة إلى إدارة مدنية. ووصل إلى مكان الاعتصام موكب يضم مئات من النساء يلوحن بأعلام السودان ويصفقن.

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"مسيرة مليونية" للمطالبة بالحكم المدني في السودان

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وغصت الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش بالمتظاهرين، الذين رددوا شعارات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب مراسل فرانس برس.

ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. وقال تحالف الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أصدره الخميس: "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية". وأكد أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق جميع المطالب.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب/رويترز)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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