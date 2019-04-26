لبنانية تشعل مواقع التواصل... ماذا قالت عن محمد بن سلمان

وقالت الفتاة، خلال برنامج بثته قناة "MTV" اللبنانية، أمس الخميس: "أنا اليوم أريد أن أقول باسم الشعب اللبناني، الأكثرية حتى ما أقول الكل، أنتم عم بتشربونا كأس السم البطيء، إحنا بأخطر مرحلة عم بتمر على لبنان عم يعملوا الطبقة السياسية بأفضل حل للدفاع هو الهجوم يعني حتى للصحفيين بطل عندهم مجال يعملوا سكوب صحفي لأنه ما شاء الله صاروا بيتسابقوا مين بده يفتح ملفات".
وتابعت: "عندنا اينشتاينات في لبنان بيركب دفاع وداخلية وخارجية وكهرباء وبيفهم بكل شيء وبيروحوا من برا بيجيبوا هالمصاري، مؤتمر يا أخي خدوكم عندكم عباقرة، مع احتراماتنا إلكم إحنا شو بدنا نعمل إذا إنتم عم تشكوا إحنا شو بنعمل إحنا بدنا نقلكم شو الحل يعني الشعب اللبناني اكتفى يسمع إنه في فساد في فساد".
وأضافت: "نحن كشعب بطل عنا شيء نقوله أنا بتمنى بس يكون عندنا زعيم بلبنان، وما حد ياخذها بطريقة هيك، بتمنى يكون عندنا محمد بن سلمان يحطهم بمطرح: حطوا المصاري إلي جبتوهم وخلصونا والله معكم، طالما إنتوا كلكم ضد الفساد أي خلص جيبو".
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