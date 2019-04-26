غوغل تسد 39 ثغرة أمنية خطيرة في كروم

أعلنت شركة غوغل عن سد 39 ثغرة أمنية في متصفحها الشهير كروم، تشكل 5 منها تهديداً كبيراً.لذا شددت الشركة الأمريكية على ضرورة تثبيت الإصدار الآمن من كروم رقم 74.0.3729.108 أو أعلى على وجه السرعة.

وغالبا ما يقوم المتصفح كروم بتثبيت التحديثات أوتوماتيكياً، بينما يمكن للمستخدم تحديث البرنامج يدوياً عبر الإعدادات (Help/About Google Chrome).