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غوغل تسد 39 ثغرة أمنية خطيرة في كروم

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الان تتابع غوغل تسد 39 ثغرة أمنية خطيرة في كروم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 ساعات - 8:36 ص, 26 أبريل 2019 م

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أعلنت شركة غوغل عن سد 39 ثغرة أمنية في متصفحها الشهير كروم، تشكل 5 منها تهديداً كبيراً.لذا شددت الشركة الأمريكية على ضرورة تثبيت الإصدار الآمن من كروم رقم 74.0.3729.108 أو أعلى على وجه السرعة.

وغالبا ما يقوم المتصفح كروم بتثبيت التحديثات أوتوماتيكياً، بينما يمكن للمستخدم تحديث البرنامج يدوياً عبر الإعدادات (Help/About Google Chrome).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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