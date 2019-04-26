عبد المهدي: العراق ينظر بتقدير لدور روسيا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بغداد — سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي لنائب رئيس الوزراء الروسي يوري يوريسوف.

© REUTERS / Goran Tomasevic

ونقل بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن عبد المهدي تأكيده " اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية مع روسيا "، مشيرا إلى "أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الروسية والاستفادة من قدراتها الاقتصادية والصناعية والزراعية والعسكرية ومجالات الطاقة والنفط والغاز".

وأضاف أن "هدف الانتقال إلى تعزيز الصناعات وزيادة الإنتاج وضعته الحكومة العراقية في أولويات عملها ويتطلب التعاون المشترك لتطوير هذا الجانب المهم الذي يوفر الكثير من فرص العمل".

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من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ،وفقا للبيان، أن "بلاده حريصة على تعميق علاقاتها مع العراق، وأن عدد الشركات الروسية في العراق يتزايد "، مبينا أن " لدى روسيا عملا جادا للتعاون في زيادة التبادل التجاري ومجالات الصناعة وتجميع السيارات والإنتاج المشترك على الأراضي العراقية ، وبناء وتحديث محطات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والزراعة والنقل والاتصالات والمياه والبنى التحتية".

يذكر أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة العراقية الروسية الذي عقد في بغداد أمس، أسفر عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.